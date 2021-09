Auf der spanischen Urlaubsinsel La Palma sind etwa 5.000 Menschen nach dem Ausbruch des Vulkans Cumbre Vieja im Süden der Insel in Sicherheit gebracht worden. Die Behörden teilten mit, auch etwa 500 Touristen seien von den Evakuierungen betroffen. Viele Häuser seien zerstört worden.

Lavaströme wälzen sich in tiefere Gegenden Bildrechte: dpa

Der Vulkan hatte am Sonntag glühende Lava hunderte Meter hoch in den Himmel gespuckt und Häuser sowie Wälder getroffen. Qualmende Felsbrocken wurden in den Atlantik geschleudert. Betroffen war vor allem eine dünn besiedelte Region der Insel.



Der Präsident des Inselrates, Mariano Hernandez, sagte, die Lava bewege sich auf die Küste zu. Die fast 1.000 Grad heißen Lavaströme bewegten sich laut dem Vulkanologischen Institut der Kanaren mit einer Geschwindigkeit von etwa 700 Metern pro Stunde.