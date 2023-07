In der Türkei brach in der Urlaubsregion Antalya ebenfalls ein Waldbrand aus. Aus Sicherheitsgründen seien zehn Häuser im Bezirk Kemer evakuiert worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu. Touristen seien zunächst nicht betroffen gewesen.

Feuerwehr bekämpft Brand bei Viotia, 50 Kilometer vor Athen. Bildrechte: dpa

In den vergangenen Tagen waren auf der griechischen Insel Rhodos Tausende Touristen in Sicherheit gebracht worden. Schätzungen zufolge waren etwa die Hälfte der 19.000 Menschen, die am vergangenen Samstag ihre Hotels verlassen mussten, am Montag abgereist oder wieder in Hotels untergekommen. Insgesamt waren rund 30.000 Menschen aus dem Südosten der Insel in Sicherheit gebracht worden.