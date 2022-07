Binnen 24 Stunden wurden in ganz Griechenland 141 Brände registriert, wie die Feuerwehr mitteilte. Landesweit sollen dem Zivilschutz zufolge aktuell so gut wie alle verfügbaren Löschhubschrauber und -flugzeuge im Einsatz sein. Ein weiterer Schwerpunkt der Brände ist der Dadia-Nationalpark im Nordosten des Landes. Für Montag schätzte die Feuerwehr die Brandgefahr weiterhin als hoch bis sehr hoch ein.

In Spanien entspannte sich die Lage zwar stellenweise , doch die Serie der Waldbrände nahm kein Ende. Sorgen bereitete am Sonntag ein Feuer auf Teneriffa. Die Flammen hätten dort bereits mehr als 2.150 Hektar zerstört, sagte Regionalpräsident Ángel Víctor Torres am späten Samstagabend. Zuletzt habe man dank schwächerer Winde und höherer Luftfeuchtigkeit aber große Fortschritte bei den Löscharbeiten machen können. Bewohner seien in Sicherheit gebracht worden. 2022 ist für Spanien bereits jetzt das verheerendste Waldbrand-Jahr seit Beginn der Erfassungen. In den ersten knapp sieben Monaten des Jahres zerstörten Flammen rund 200.000 Hektar – etwa 80 Prozent der Fläche des Saarlandes.

Unterdessen wurden in Italien in der Nähe von Görz (Gorizia) an der Grenze zu Slowenien rund 350 Menschen in Sicherheit gebracht. Grund sei der Brand in Slowenien, der wegen des starken Windes auf Italien übergreifen könnte, teilte die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag mit. Betroffen war der Ort Savogna d'Isonzo.