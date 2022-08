Auch in Deutschland, insbesondere in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg haben in diesem Jahre bereits mehrfach riesigen Flächen in Flammen gestanden oder brennen anhaltend – teils seit Wochen. Zuletzt war erneut im Harz ein Großbrand ausgebrochen, der erst nach Tagen gelöscht werden konnte. Mehrere Hektar Wald wurden dabei zerstört. Nach einem Überblick des MDR hat es in Sachsen-Anhalt in diesem Jahr in deutlich mehr Wäldern gebrannt als im Vorjahr.