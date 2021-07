Hitzewellen und Brände Weltweit wüten Waldbrände

In zahlreichen Regionen der Welt gibt es derzeit Hitzewellen und gewaltige Waldbrände. In Kalifornien ist schon die dreifache Fläche des Gesamtjahres 2020 abgebrannt. Feuer wüten auch in Italien, Griechenland, an der türkischen Mittelmeeküste und in Finnland.