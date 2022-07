In Spanien gilt in 16 der insgesamt 17 Autonomen Gemeinschaften Hitzealarm, in fünf dieser Regionen teils sogar die Alarmstufe Rot. In Ribadavia im Nordwesten des Landes wurden zuletzt 43,5 Grad gemessen, in Mérida im Südosten 43,9 Grad. Ventilatoren finden deshalb reißenden Absatz: In Bilbao im Norden des Landes schnellten die Verkaufszahlen nach Medienberichten um mehr als 50 Prozent in die Höhe. Eine Sprecherin der Weltorganisation für Meteorologie in Genf erklärte, die Hitzewelle in Westeuropa werde sich voraussichtlich noch verstärken und ausbreiten. Der Klimawandel sorgt nach Einschätzung von Wissenschaftlern für häufigere und intensivere Hitzewellen.