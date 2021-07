In der türkischen Urlaubsregion Antalya sind mehrere Waldbrände ausgebrochen. Drei Menschen wurden laut türkischen Medien am Mittwoch mit Verbrennungen ins Krankenhaus eingeliefert.

Das Feuer brach in einem Wald in Manavgat in der Provinz Antalya aus und breitete sich bei starkem Wind rasch aus. Wegen der vorrückenden Flammen wurden vier Stadtteile von Manavgat evakuiert. Im Bezirk Kalemler wurden mehrere Häuser durch das Feuer zerstört.