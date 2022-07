Spanien Evakuierungen wegen großem Waldbrand an der Costa del Sol

Wegen eines Waldbrandes in der Touristenhochburg Costa del Sol sind im Süden Spaniens 2.300 Menschen in Sicherheit gebracht worden. Nach Angaben von Regionalmedien waren von den Evakuierungen in den Gemeinden Alhaurín de la Torre und Alhaurín el Grande am Gebirgszug Sierra de Mijas auch Touristen betroffen. Sie seien in städtischen Einrichtungen untergebracht worden, hieß es.