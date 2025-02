Schwarz sitzt in einem Altbau im Norden von Leipzig. Saida heißt die Organisation, die sie 2010 gegründet hat. Saida schützt Mädchen vor Genitalverstümmlung im Ausland wie in Deutschland, unterstützt betroffene Frauen und vermittelt Mädchen und Frauen für rekonstruktive Eingriffe ans Leipziger St. Georg Klinikum.

Nicht nur in den Ländern, in denen Genitalverstümmelung Tradition sei, sei der Einsatz gegen die Menschenrechtsverletzung wichtig, sondern auch: "in der Diaspora in Deutschland, wo die Communities und die gefährdeten Mädchen leben und die vielen Frauen, die mit den Folgen dieser Gewalt weiterleben müssen und sich nicht trauen, Hilfe zu holen", erklärt Schwarz.