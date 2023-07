Durch den Krieg wurden "Grundnahrungsmittel unerschwinglich und der Hunger ist dadurch weltweit weiter auf dem Vormarsch", sagte Welthungerhilfe-Präsidentin Marlehn Thieme im am Donnerstag veröffentlichten Jahresbericht der Organisation. Laut einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht der UNO litten im Jahr 2022 weltweit rund 735 Millionen Menschen an Hunger.

Förderung der Nahrungsmittelproduktion vor Ort

"Am Horn von Afrika hat sich die Lage dramatisch zugespitzt", erklärte Thieme. "Mehr als 36 Millionen Menschen leiden dort unter der schlimmsten Dürre seit vier Jahrzehnten. Hungerkrisen entwickeln sich zu Katastrophen." Die Welthungerhilfe konzentriert sich darauf, in Zusammenarbeit mit hunderten Partnern vor Ort die Nahrungsmittelproduktion in den betroffenen Ländern selbst zu fördern – etwa im Südsudan, in Indien oder Haiti.