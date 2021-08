Klimawandel Weltklimarat-Bericht zu Wetterextremen, Eisschmelze und Meeresspiegel

Verheerende Brände in Griechenland und der Türkei, eine Hinzewelle in Kanada, Überschwemmungen in Deutschland – all das sind Extrem-Wetterereignisse, die mit dem Klimawandel in Zusammenhang gebracht werden. Der Weltklimarat legt heute einen neuen Bericht über den Stand der Forschung zum Klimawandel vor und will dabei unter anderem auf diesen Zusammenhang eingehen.