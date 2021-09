Weltraumtourismus Erste rein zivile Besatzung ins All gestartet

Zum ersten Mal sind vier Laien allein zu einem mehrtägigen Ausflug in die Erdumlaufbahn gestartet. An Bord ist kein einziger ausgebildeter Profi-Astronaut, die Kapsel fliegt weitgehend automatisch. Sie soll die Erde in drei Tagen umkreisen.