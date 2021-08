Doch es bleibt auch am Mittwoch dabei: Die Teams, so heißt es aus Afghanistan, wollen in Herat, Helmand, Kandahar, Khost und Kundus der Bevölkerung weiter so lange wie möglich medizinische Betreuung anbieten. Auch die Frage danach, wie sich die Mitarbeiter fühlen, hatte der Sprecher weitergegeben. "Wir können nicht für andere sprechen", heißt es in der Antwort, "aber jeder in Afghanistan ist verständlicherweise besorgt über die Entwicklung der Lage. In den letzten Tagen haben wir jedoch erlebt, dass sich unsere Mitarbeiter entschieden haben, wieder in unseren Projekten zu arbeiten". Gerade die Strukturen zur medizinischen Versorgung der Bevölkerung stünden unter großem Druck. Durch die jüngsten Gefechte in gebe es viele Verletzte in den Kliniken in Kundus, Lashkar Gah und Kandahar. Es fehle an Personal und Ausrüstung. Viele Patienten könnten daher nicht die Versorgung erhalten, die sie brauchen.