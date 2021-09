Michael Ludwig: Ich würde behaupten: Ja. Wenn man sich die Mieten in Wien, auch im privaten Wohnungsmarkt, im Vergleich zu manchen bundesdeutschen Großstädten anschaut, ist Wien immer noch – in Relation, im Durchschnitt – günstiger, wenn man einmal von manchen besonderen Kernzonen absieht. Aber im Wesentlichen hat es auch eine regulierende Wirkung auf den privaten Wohnungsmarkt. Und wir haben in den letzten Jahrzehnten, also in den letzten rund 40 Jahren, mit der sogenannten sanften Stadterneuerung verhindert, dass es zu einer Gentrifizierung in manchen Bezirksteilen kommt. Das heißt: Wir haben Geld, auch für Private, in einem sehr umfassenden Ausmaß zur Verfügung gestellt, damit Gründerzeithäuser saniert werden können. Wir haben oft die Hälfte, manchmal bis zu 2/3 der Gesamtkosten übernommen, auch im privaten Wohnungsmarkt. Allerdings mit der Verpflichtung, dass die Mieten 15 Jahre nicht erhöht werden können. Das heißt, die Gentrifizierung ist nicht verhindert, aber doch weitgehend verzögert worden. Und es ist gelungen, die soziale Durchmischung, die uns sehr wichtig ist, nicht in der Gänze, aber doch weitgehend so zu erhalten, dass man davon sprechen kann, dass es Ghettos in Wien nicht in dem Ausmaß gibt wie in anderen großen Städten.