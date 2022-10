In den österreichischen Skigebieten kosten die Liftkarten in der kommenden Wintersportsaison mancherorts mehr als zehn Prozent mehr. Das ergab eine Umfrage der österreichischen Nachrichtenagentur APA. Grund seien die gestiegenen Energiekosten.

Demnach rechnen die Seilbahnbetreiber in mehreren Regionen mit einem durchschnittlichen Plus von etwa acht Prozent. In St. Anton in Tirol, dem größten zusammenhängenden Skigebiet Österreichs, wird die Tageskarte künftig 67 statt 61 Euro kosten. Im Salzburger Land steigen die Ticketpreise in den großen Wintersportorten zwischen 6,5 und elf Prozent.