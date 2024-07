Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat am Donnerstag in einem Urteil beschlossen, das die Wolfsjagd auch in Österreich verboten bleibt. Wie das Gericht in Luxemburg erklärte, kann eine "Ausnahme von diesem Verbot zur Vermeidung wirtschaftlicher Schäden nur gewährt werden, wenn sich die Wolfspopulation in einem günstigen Erhaltungszustand befindet, was in Österreich nicht der Fall ist."