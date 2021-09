Die Videoplattform Youtube hat die beiden deutschsprachigen Kanäle des russischen Senders RT gelöscht. Das bestätigte ein Youtube-Sprecher am Dienstagabend. Die Plattform begründete den Schritt mit der Verbreitung von Falschinformationen. RT sei kürzlich darauf aufmerksam gemacht worden, dass das Staatsmedium gegen die Richtlinie zur Missinformation im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verstoßen habe. In einem gewissen Zeitraum hätte RT DE dann keine Videos mehr auf seinem Youtube-Kanal hochladen dürfen. Nach Youtube-Angaben wurde dann ein zweiter Kanal genutzt. Laut Youtube ist das ein Umgehungsversuch.

Die Jahreskonferenz von Russlands Präsident Wladimir Putin wird auf RT übertragen. Bildrechte: dpa

RT DE hatte auf seiner eigenen Webseite ebenfalls über die Sperrung berichtet. Auf Twitter kritisierte die Chefredakteurin von RT, Margarita Simonjan, den Schritt. Sie sprach in diesem Zusammenhang von einem Medienkrieg. Man erwarte nun, dass Russland auf den Schritt mit Konsequenzen gegen die Deutsche Welle sowie die Büros von ARD und ZDF in Russland reagiere.



Der Westen kritisiert RT immer wieder als Propagandainstrument des Kremls. Man wirft dem Sender vor, im Auftrag des russischen Staates Verschwörungstheorien und Desinformationen zu verbreiten. RT hat mehrere fremdsprachige Programme im Portfolio. RT DE bietet bislang Online-Berichte auf Deutsch an, die über Social Media-Kanäle und die eigene Webseite verbreitet werden.