In Tschechien ist am Mittwochmorgen ein Expresszug auf der Strecke München–Prag mit einem anderen Zug kollidiert. Bei dem Unglück in Westböhmen unweit der Stadt Domazlice starben laut Polizei mindestens zwei Menschen. Die Nachrichtenagentur CTK meldete 38 Verletzte, darunter mehrere Schwerverletzte. Dutzende Rettungskräfte sowie Rettungshubschrauber sind im Einsatz. Auch aus Deutschland kam Hilfe.