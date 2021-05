Der Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan läuft bereits und ist eine gewaltige logistische Aufgabe. Bildrechte: Thomas Tasler

Am 30. April hat die Bundeswehr die Ausbildung und Beratung der afghanischen Streitkräfte im Rahmen der Nato-Mission "Resolut Support" eingestellt. Am 18. Mai begann der Rückzug. An diesem Tag landete die erste Transportmaschine mit Hubschraubern der Bundeswehr in Deutschland. Schon am 4. Juli soll alles abgeschlossen sein. Mit der Bundeswehr verlassen alle beteiligten Truppen der NATO-Mission das Land. Beschlossen haben das die Außen- und Verteidigungsminister der NATO am 14. April nach langem Zögern.



Offiziell beendet wird die Mission am 11. September, genau 20 Jahre nachdem das Terrornetzwerk Al-Kaida um Osama bin Laden die World-Trade-Türme in den USA zum Einsturz brachte. Osama bin Laden operierte von Afghanistan aus. Die islamistischen Anschläge vom 11. September 2001 lösten den großangelegten Militäreinsatz unter der US-Führung in Afghanistan aus. So sollten die Taliban zurückdrängt werden, die damals weite Teile des Landes beherrschten.