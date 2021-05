Der Truppenabzug ist in der afghanischen Armee mit Unruhe und Sorge zur Kenntnis genommen worden. Die Deutsche Presse-Agentur zitiert einen nicht namentlich genannten Soldaten aus Kabul mit den Worten, man habe "kein sonderlich gutes Gefühl". Lediglich die Spezialkräfte seien in der Lage, das Land zu verteidigen. Er habe Sorge, dass Munitions- und Waffenbestände der Armee "verschwinden". Manche Kameraden würden sich offenbar schon auf einen Bürgerkrieg vorbereiten.

Ein Bataillonskommandeur der afghanischen Armee erklärte, es fehle vor allem in den ländlichen Gebieten an adäquater Ausrüstung und gut trainierten Soldaten. Wenn eine Truppe, die einen jahrelang mit Logistik, Waffen und Schulungen unterstützt habe, das Land verlasse, habe dies negative Auswirkungen. Zudem könne niemand garantieren, dass die Taliban keine Unterstützung aus dem Ausland mehr bekämen.

Am Freitag standen noch 1.067 deutsche Soldaten am Hindukusch, die meisten von ihnen am Standort Masar-i-Scharif im Norden des Landes. Die Zahl wird nach Angaben des Bundesverteidigungsministeriums zunächst noch leicht zunehmen, um die Rückführung des Materials zu organisieren. Die Bundeswehr wird in den kommenden Wochen mehr als 100 Fahrzeuge und Hubschrauber sowie tonnenweise weiteres Material nach Deutschland zurücktransportieren. Insgesamt sind dafür rund 800 Containerladungen veranschlagt. Im August will die Bundeswehr aus Afghanistan raus sein. Mehr als zwölf Milliarden Euro wird der Einsatz dann gekostet haben.