Es ist zwei Wochen her, seit unser Bezirk in der Kontrolle der Taliban ist. Sie zwingen die Menschen, ihre Schafe und Rinder zu töten, um für sie zu kochen. Sie verlangen Listen mit den Namen junger Mädchen über 15 und von Witwen unter 45. Die Frauen werden dann gezwungen, Taliban zu heiraten. Die Taliban zwingen die Menschen, Gewehre zu nehmen und gegen die afghanische Armee zu kämpfen. Viele Familien sind vor den Taliban in die Berge geflohen.

Dies lässt unweigerlich an die Bilder unter der Taliban-Herrschaft bis 2001 denken: Frauen, die im öffentlichen Leben keine Rolle spielen, weder zur Schule gehen dürfen noch einen Beruf ausüben können. Frauen, deren Rolle einzig auf die der unterwürfigen Ehefrau und Mutter beschränkt ist. Frauen, die in Vollverschleierung auf den Straßen Afghanistans geschlagen oder gar mit Kopfschüssen hingerichtet werden.

Viele Studentinnen in der Universität von Simin Shams wollen nicht an ein solches Schreckensszenario glauben. Sie hoffen auf veränderte Taliban. Doch ob dieser Optimismus realistisch ist? Ein Vorgeschmack ist die veränderte Sicherheitslage in Masar-i-Sharif seit dem Abzug der Bundeswehr: "Masar-i-Sharif war eine der sichersten Städte in den letzten 20 Jahren, aber leider gab es in den letzten Monaten viele Angriffe." Shams lässt sich nur noch von ihren Brüdern zur Universität fahren. Und auch für deren Sicherheit bete sie vor jeder Fahrt.