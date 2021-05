Enrico S. war in Afghanistan als Bundeswehrsoldat, fast 1.000 Tage hat der Einsatzsoldat als Fahrlehrer in Kabul gearbeitet. Er war so gut wie jeden Tag mit afghanischen Rekruten unterwegs, die lernten, Militär-Lkws zu lenken. Enrico S. kam seelisch krank, aber körperlich unversehrt zurück – er leidet bis heute psychisch an den Folgen seiner Einsätze. Dass er nicht Opfer von Anschlägen und Gewalt wurde, verdankt er auch seinem Übersetzer Mohammad. Dieser warnte ihn oft und schwebt jetzt selbst in Lebensgefahr.

"Deshalb habe ich ihm empfohlen, sich im Anfangsstadium an die Wehrverwaltung zu wenden. Das hat allerdings nicht so gefruchtet, damit haben wir nicht so viel Erfolg gehabt. Und dann war da die Idee, das Amt für Migration anzuschreiben. Das habe ich auch gemacht, da hat man mir aber als Rückantwort gegeben, das wäre für Personen, die sich in Deutschland befinden, die richtige Ansprechstelle, aber eben nicht für Leute, die noch in Afghanistan oder in anderen gefährdeten Gebieten sind", erinnert sich Enrico S.