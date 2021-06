Heißt also: Rund 400 Hilfskräfte, die bereits eine Einreisegenehmigung nach Deutschland erhalten haben, plus ihre Familien befinden sich derzeit noch im Land am Hindukusch. Für sie könnte es schwierig werden, Afghanistan zu verlassen und nach Deutschland zu kommen. Denn hier wird zwar die Erstunterbringung organisiert, doch den Flug in die Bundesrepublik müssen die Afghanen selber bezahlen. Laut BMI reist eine Ortskraft im Schnitt mit vier Familienmitgliedern ein. Für die Flugtickets kann also schnell eine hohe Summe zustande kommen.