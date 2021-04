Demnach lagen die "einsatzbedingten Zusatzausgaben" in den vergangenen fast zwei Jahrzehnten von 2001 bis 2020 bei 12,156 Milliarden Euro. Am teuersten war der Einsatz in den Jahren 2010 bis 2012, als jährlich jeweils mehr eine eine Milliarde Euro an "einsatzbedingten Zusatzausgaben" zu Buche schlugen. Die drei Jahre waren die gefährlichsten des gesamten Bundeswehr-Einsatzes. In dieser Zeit waren mehr als 5.000 deutsche Soldaten in Afghanistan stationiert und lieferten sich Gefechte mit den aufständischen Taliban.