Und so kommt auch die ungarische Zeitung Magyar Nemzet zu dem Schluss: "Das hässliche Desaster erinnert an das Fiasko von Vietnam und die 1975 in Saigon abhebenden letzten amerikanischen Helikopter. Es wird an Biden kleben bleiben wie Kot am Schuh, wie Watergate an Nixon, wie die pikanten Geheimnisse des Oval Office an Bill Clinton."