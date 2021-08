Familie S. wartet seit Tagen vergeblich auf eine rettende Rückmeldung. Statt mit einem Flieger der Bundeswehr das Land zu verlassen, sitzt Frau S. mit ihrem Mann, den fünf Kindern sowie ihrer Schwester weiterhin in Kabul fest. Wie es in den kommenden Tagen weiter geht, wissen sie nicht. Zwei Nächte lang habe die Familie vor dem Flughafen in Kabul ausgeharrt, sagt die Deutschlehrerin, die in Kabul an einer Mädchenschule unterrichtete.