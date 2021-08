Darüber hinaus gibt es aber noch weitere Gefahren. Bundeswehr-Generalinspekteur Eberhard Zorn warnte am Dienstag vor der wachsenden Gefahr von Terroranschlägen rund um die Evakuierungsflüge. "Wir stellen fest, dass die Bedrohungslage sich weiter verschärft", sagte Zorn. Man habe Signale aus amerikanischen Quellen und eigener Einschätzung, dass immer mehr Selbstmordattentäter des sogenannten Islamischen Staates (IS) in die afghanische Hauptstadt kämen. Bereits Montag kam es zu Gefechten an dem Flughafen mit unbekannten Angreifern.

Nach Angaben von Außenminister Maas wurden bislang 351 deutsche Staatsbürger mit ihren Familien aus Afghanistan heraus gebracht. Weitere 100 Deutsche würden noch in den kommenden Tagen ausgeflogen. Die Bundeswehr setzte am Dienstag ihre Evakuierungsflüge fort, zwei Maschinen mit jeweils rund 200 Menschen an Bord verließen Kabul in Richtung Taschkent in Usbekistan. Damit wurden bislang rund 4.000 Menschen von der Bundeswehr in Sicherheit gebracht.