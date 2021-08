Afghanistan Kabul-Luftbrücke der Deutschen könnte zum Wochenende enden

Hauptinhalt

Die Luftbrücke aus Kabul könnte bereits am Freitag oder Samstag enden. Das hat die ARD in Taschkent erfahren. Die Truppen bräuchten anschließend noch Zeit, die eigenen Leute und Material bis zum 31. August außer Landes zu bringen. Die Bundeskanzlerin äußert sich am Mittag zu Lage in Afghanistan, der Vorsitzende des Bundeswehrverbands warnt vor einem erhöhten Druck der Menschen in Richtung Flughafen.