Afghanistan Pentagon berichtet von Explosionen nahe Flughafen in Kabul

Die Nachrichtenagentur Reuters und der Sender CNN melden, ersten Erkenntnissen zufolge handle es sich um ein Selbstmordattentat. Vor dem Flughafen warten seit Tagen tausende Menschen in der Hoffnung, mit einem Evakuierungsflug das Land verlassen zu können.



Zuletzt hatten Militärs und Politiker verstärkt vor Terroranschlägen rund um den Flughafen in Kabul gewarnt. Es gebe "sehr, sehr glaubhafte" Hinweise von Geheimdiensten, dass ein Anschlag auf die vor dem Flughafen wartende Menschenmenge unmittelbar bevorstehe, sagte der Staatssekretär im britischen Verteidigungsministerium, James Heappey, der BBC: "Ich kann nur sagen, dass die Bedrohung sehr ernst ist." Die Bundeswehr sprach von mehreren Selbstmordattentätern in der afghanischen Hauptstadt. Befürchtet wurden Anschläge des afghanischen Ablegers des IS.