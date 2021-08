Afghanistan Kabul weitgehend von Taliban umzingelt

In Afghanistan haben die Taliban Kabul weitgehend umzingelt. Dem TV-Sender Tolo News zufolge drangen sie am Samstag bis in den Distrikt Char Asiab vor, nur elf Kilometer südlich der Hauptstadt. Auch knapp 40 Kilometer westlich von Kabul gab es nach Angaben von Beobachtern heftige Kämpfe zwischen Regierungstruppen und der radikalislamischen Miliz. In den vergangenen Tagen waren hunderttausende Familien aus den von den Taliban eroberten Gebieten nach Kabul geflohen. Berichten zufolge gibt es in dem Land derzeit 3,5 Millionen Binnenflüchtlinge.

Aschraf Ghani Bildrechte: dpa Präsident Aschraf Ghani rief in einer Fernsehansprache zum Kampf auf. Die erneute Mobilisierung der afghanischen Armee habe Vorrang, sagte er.



Zugleich wächst der Druck auf Ghani, zurückzutreten, um Platz für eine Übergangsregierung unter Beteiligung der Taliban zu machen. Diese kontrollieren bereits mehr als die Hälfte der 34 Provinzen Afghanistans. Von den Großstädten sollen nur noch Kabul, Masar-e-Scharif im Norden des Landes und Dschalalabad an der Grenze zu Pakistan unter Regierungskontrolle sein.

Die USA haben der afghanischen Armee unterdessen eine mangelnde Kampfbereitschaft vorgeworfen. Pentagon-Sprecher John Kirby sagte dem Sender CNN, es fehle der Wille, sich dem Vormarsch der Taliban zu widersetzen. Die USA haben Kirby zufolge den fehlenden Widerstand durch die afghanischen Streitkräfte nicht vorhersehen können. Diese seien den Taliban bezüglich Ausrüstung, Training und Truppenstärke überlegen. Geld könne aber keinen Willen kaufen, erklärte Kirby mit Blick auf die finanzielle Unterstützung durch die USA.

Guterres: "Afghanistan gerät außer Kontrolle"

António Guterres Bildrechte: dpa UN-Generalsekretär António Guterres sagte in New York, die Taliban müssten ihren Vormarsch sofort stoppen.



Die Macht durch militärische Gewalt an sich zu reißen, sei zum Scheitern verurteilt. Das könne nur zur Verlängerung des Bürgerkriegs und zur vollständigen Isolierung Afghanistans führen.



Guterres rief zu einer politischen Lösung auf. An den Verhandlungen müssten alle Parteien beteiligt werden.

Bundesinnenminister Horst Seehofer kündigte an, für afghanische Ortskräfte solle die Einreise erleichtert werden. Notfalls solle ihre Identität erst auf deutschem Boden überprüft werden, sagte der CSU-Politiker der "Süddeutschen Zeitung". Wenn die Klärung der Identität und die Erteilung der Visa in Afghanistan nicht möglich sei, könne sie in Deutschland durchgeführt werden. Sein Ministerium sei für jedes Verfahren offen.