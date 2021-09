Die UN-Bildungsorganisation sorgt sich um die in 20 Jahren erzielten Fortschritte im Schulwesen. In einem am Freitag vorgelegten Bericht erinnert die Unesco an den Zustand des Schulsystems nach dem Sturz der ersten Taliban-Herrschaft im Jahr 2001: Damals hätten Mädchen nicht zur Schule gehen dürfen, inzwischen seien es 2,5 Millionen. Unesco-Generaldirektorin Audrey Azoulay sagte, was in Afghanistan auf dem Spiel stehe, sei die absolute Notwendigkeit, Errungenschaften in der Bildung zu erhalten.