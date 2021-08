In Afghanistan hat das Innenministerium eine "friedliche Machtübergabe" angekündigt. In einem am Sonntag veröffentlichten Video sagte Innenminister Abdul Sattar Mirsakwal, die Sicherheit von Kabul sei garantiert. Es sei die Vereinbarung getroffen worden, dass eine "Übergangsregierung" gebildet werde. Jeder, der Unordnung in der Stadt verursache, werde in Übereinstimmung mit dem Gesetz behandelt. Kurz zuvor hatte das Innenministerium mitgeteilt, die radikalislamische Miliz rücke von allen Seiten in die Hauptstadt ein.

Taliban: Werden keine Rache üben

Von der Taliban hieß es, die Verhandlungen über "einen friedlichen Machtwechsel" seien im Gange. Taliban-Sprecher Sabiullah Mudschahid sagte der BBC, er könne bestätigen, dass es Gespräche mit dem Präsidialpalast dazu gebe. Zuvor hatten die Taliban schriftlich erklärt, sie würden die Vier-Millionen-Metropole nicht mit Gewalt einnehmen wollen. Die Kämper seien aufgefordert, sich am Stadtrand zu halten. Man werde auch keine Rache üben.

Kabul ist die letzte große Großstadt, die noch nicht von den Taliban erobert ist. Am Morgen war die Provinzhauptstadt Dschalalabad im Osten des Landes an die radikalislamische Miliz gefallen. Behördenvertreter erklärten, der Gouverneur habe sich ergeben. Das sei die einzige Möglichkeit gewesen, das Leben von Zivilisten zu retten.



In Kabul spielten sich derweil chaotische Szenen ab. Augenzeugen berichteten, viele Menschen versuchten, ihr Erspartes abzuheben und Lebensmittel zu kaufen. Ein Taliban-Kämpfer posiert mit einer Waffe. Die radikalislamische Miliz konnte zuletzt nahezu ungehindert afghanische Großstädte übernehmen. Bildrechte: dpa

In den vergangenen Tagen waren etliche afghanische Soldaten in Nachbarländer geflüchtet. Das usbekische Außenministerium erklärte am Sonntag, es seien 84 afghanische Soldaten eingetroffen. Sie hätten am Samstag um Hilfe gebeten. Weitere Soldaten hätten sich zeitweise auf einer Brücke zwischen beiden Ländern aufgehalten, sie seien aber mittlerweile wieder umgekehrt. Die mehr als 130 Kilometer lange Grenze zu Afghanistan sei verstärkt worden. Auf afghanischer Seite kontrollieren die Taliban mittlerweile alle großen Grenzposten.

In den vergangenen Wochen waren bereits Hunderte Angehörige afghanischer Sicherheitsorgane aus Angst vor den Taliban nach Tadschikistan und Usbekistan geflohen. Auch innerhalb Afghanistan flüchteten zahlreiche Menschen vor den Taliban. In Kabul warteten Familien vor den Toren der Botschaften. Ein Anwohner berichtete von Hunderten Menschen, die in Zelten oder im Freien an Straßenrändern übernachteten und aus anderen Teilen des Landes eingetroffen seien.