Afghanistan Taliban erklären Sieg

Nach der Besetzung des Präsidentenpalastes in Kabul haben die Taliban ihren Sieg erklärt. Das Ziel sei erreicht, der Krieg in Afghanistan vorbei. Nun wolle man den Frieden wahren und mit dem Westen in Dialog treten. Doch Diplomatie scheint nicht das Mittel der Stunde zu sein. Stattdessen laufen die Evakuierungsmaßnahmen westlicher Staaten. Tausende US-Soldaten sichern den Abflug hauptsächlich diplomatischer Vertreter.