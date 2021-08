Am Flughafen von Kabul waren am Montag bei einem Ansturm verzweifelter Menschen und dramatischen Versuchen, sich an die startenden Flieger zu hängen, mindestens zehn Personen ums Leben gekommen und Flugbetrieb kaum möglich gewesen. Am Dienstagmorgen räumten US-Soldaten Landebahn und Rollfeld.

Am Dienstagabend sagte Außenminister Heiko Maas (SPD), nun seien die Evakuierungen "voll angelaufen". Und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) bekräftigte, es sei Auftrag der Bundeswehr, so lange wie möglich und so viele Menschen wie möglich auszufliegen. Sie habe dabei die Hoffnung, die Luftbrücke bis in die nächste Woche halten zu können.

Für einen Bundeswehr-Einsatz zur Evakuierung will die Bundesregierung ein Bundestagsmandat zur Entsendung von bis zu 600 Soldaten. Im Entwurf für das Kabinett am Mittwoch heißt es, dazu könne "die Personalobergrenze zeitlich befristet überschritten werden. Gleiches gilt in Notsituationen." Das Mandat soll bis 30. September gelten und voraussichtlich rund 40 Millionen Euro kosten.

Der Nationale US-Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte, das Ausfliegen könne bis 31. August weitergehen. Man führe Gespräche mit den Taliban über einen Zeitplan. Diese hätten für Zivilisten freien Zugang zum Flughafen in Kabul zugesichert.

Die USA wollen pro Tag 5.000 bis 9.000 Menschen aus dem Land holen. Das sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums dem Sender CNN. Demnach wollen die USA bis zu 22.000 afghanische Helfer aufnehmen. Weiter hieß es, dass rund 3.500 US-Soldaten den Flughafen sichern. Sullivan warnte die Taliban vor Angriffen.

Bei der ersten Pressekonferenz der Taliban nach ihrer Machtübernahme in Kabul sagte ihr Sprecher Sabihullah Mudschahid, das "Islamische Emirat" hege keinen Groll und: "Wir wollen keine Feinde im In- oder Ausland." Auch dürften Taliban-Kämpfer private Häuser nicht betreten. Übersetzer und andere Mitarbeiter ausländischer Staaten seien begnadigt. Das gelte auch für Soldaten der afghanischen Armee. Auf eine Frage nach dem Tod vieler Zivilisten sagte er, das sei ohne Absicht passiert. Er sagte auch, die Sicherheit von Botschaften und der Stadt Kabul sei gewährleistet.