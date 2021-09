Afghanistan Taliban erobern offenbar Pandschir-Tal

Während die kämpferischen Auseinandersetzungen in Afghanistan offenbar anhalten, haben die Taliban der UNO zugesichert, für die Sicherheit von humanitären Helfern in Afghanistan zu sorgen. Das teilte ein UN-Sprecher nach einem Austausch mit den Taliban mit.

Entwicklungsminister Gerd Müller plädierte dafür, Hilfslieferungen der Bundesregierung für Afghanistan über eine Luftbrücke der Weltgesundheitsorganisation (WHO) abzuwickeln. Der "Rheinischen Post" sagte der CSU-Politiker, "Wir haben die Menschen in Afghanistan nicht vergessen. Und deshalb habe ich mit WHO-Präsident Tedros besprochen, dass wir die geplante Luftbrücke der WHO zur Versorgung von Krankenhäusern mit Medikamenten und Impfstoffen unterstützen". Um eine Hungerkatastrophe zu verhindern, werde auch die Unterstützung für das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen, UNICEF und erfahrene Nichtregierungsorganisationen wie die Deutsche Welthungerhilfe oder Ärzte ohne Grenzen forciert.