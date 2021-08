Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer gab unterdessen bei "Bild TV" bekannt, dass die USA derzeit prüfe, wie gefährlich eine Evakuierung am Kabuler Flughafen über den 31. August hinaus sein könne. Sie betonte aber, dass es am Ende auch nicht nütze länger zu bleiben, wenn man dadurch die Menschen eher in Gefahr bringe.