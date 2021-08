US-Präsident Joseph Biden hat den IS-Terroristen in Afghanistan mit weiteren Luftschlägen gedroht. Der Drohnen-Angriff am Freitag sei nicht der letzte gewesen. Man werde alle jagen, die in die Anschläge am Flughafen von Kabul verwickelt gewesen seien. Dieser hat nach jüngsten Berichten vom Sonntag mindestens 183 Menschenleben gekostet, unter ihnen elf US-Soldaten und zwei Soldatinnen. Bei dem Drohnen-Angriff wurden nach Angaben des US-Militärs zwei ranghohe Mitglieder der Miliz "Islamischer Staat Provinz Chorasan" (IS-K) getötet. Einer soll die beiden Anschläge in Kabul geplant, der andere mit vorbereitet haben.