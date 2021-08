Afghanistan US-Militär fliegt Luftangriff auf verdächtiges Fahrzeug in Kabul

Biden warnte zugleich vor neuen Anschlägen durch IS-Terroristen in den nächsten 24 bis 36 Stunden, während die US-Truppen das Ende ihrer Evakuierungsmission vorbereiten. Auch die Taliban warnten vor neuen Angriffen am Flughafen. Wie der arabische Sender Al-Dschasira am Sonntag berichtete, schätzen die Islamisten die Gefahr als sehr hoch ein. Die US-Botschaft in Kabul wies am Samstag ihre Bürger an, die Gegend um den Flughafen umgehend zu verlassen, da mit weiteren Attentaten zu rechnen sei.