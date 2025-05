In Albanien hat zum dritten Mal in Folge die Sozialistische Partei (PS) von Ministerpräsident Edi Rama erwartungsgemäß die Parlamentswahl gewonnen. PS kam auf 52,08 Prozent und errang damit die absolute Mehrheit in der Volksvertretung mit insgesamt 140 Abgeordneten, wie die Wahlbehörde in Tirana nach Auszählung der Stimmzettel in 95 Prozent der Wahlurnen mitteilte. Es gilt daher als sicher, dass Rama Regierungschef bleibt. Er äußerte sich zunächst nicht.