Albright wurde 1993 unter Präsident Bill Clinton Botschafterin der US-Regierung bei den Vereinten Nationen in New York. Vier Jahre später rückte sie als erste Frau an die Spitze des US-Außenministeriums. Dabei wurde die ursprünglich aus der Tschechoslowakei stammende Demokratin, deren Familie 1948 in die USA eingewandert war, zu einer führenden Stimme der US-Außenpolitik im 20. Jahrhundert. Als Albright 2001 als Außenministerin ausschied, hatte sie in vier Jahren 95 Länder besucht.



Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, sagte zum Tod von Albright, ihr Einfluss sei in der Behörde noch heute jeden Tag in jedem Korridor zu spüren.