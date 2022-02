Kritik von FDP und Union Schröder soll in Aufsichtsrat von Gazprom

Inmitten der Krise um den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine strebt der frühere Bundeskanzler Gerhard Schröder nach einem weiteren Posten in der russischen Energiewirtschaft. Der Staatskonzern Gazprom nominierte Schröder für den Aufsichtsrat. Oppositionsvertreter in Deutschland reagierten empört.