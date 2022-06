Auch beim 600-Milliarden-Investitionspaket der G7-Staaten besteht zunächst nur oberflächlich Einigkeit. Es soll eine Antwort der westlichen Demokratien auf Chinas expansive Seidenstraßen-Politik sein. Wie sie genau aussieht, da gehen die Vorstellungen auseinander. Deutschland würde mit dem Geld gerne den Ausbau der erneuerbaren Energien in Schwellen- und Entwicklungsländern fördern. Bundeskanzler Scholz will den Senegal aber auch bei der Erschließung eines Erdgasfeldes unterstützen. Italien denkt zudem an einen Ausbau der Gasinfrastruktur in Afrika, die allerdings später auch für Wasserstoff genutzt werden könnte.