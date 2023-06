Es ist bereits das zweite Mal, dass eine Staatsanwaltschaft Anklage gegen Trump erhebt. Damit handelt es sich um das erste Mal, das gegen einen Ex-Präsidenten der USA auf Bundesebene Anklage erhoben wurde. Trump war bereits in New York in Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an einen Pornostar auf bundesstaatlicher Ebene angeklagt und Anfang April dem Richter vorgeführt worden.