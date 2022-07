Der mutmaßliche Täter wird überwälitigt Bildrechte: dpa

Nach japanischen Medienberichten soll ein 41 Jahre alter Japaner zwei Schüsse auf den 67 Jahre alten Abe abgegeben haben, von hinten in den Rücken, während einer Wahlkampfrede in Nara. Es gibt Befürchtungen, dass Abe nicht überleben könnte. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus verlegt.



Der Anschlag wurde zwei Tage vor den Parlamentswahlen am Sonntag verübt. Abes Nachfolger, Regierungschef Fumio Kishida, brach seinen Wahlkampf ab. Seine Regierung richtete einen Krisenstab ein.