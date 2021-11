In Jerusalem ist bei einem Anschlag in der Altstadt ein Israeli getötet worden. Krankenhausangaben zufolge erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen. Auch drei weitere Menschen seien verletzt worden.

Wie das israelische Sicherheitsministerium mitteilte, hatte der Angreifer in der Nähe des Tempelbergs mit einer Maschinenpistole das Feuer auf Passanten eröffnet. Er sei von Sicherheitskräften erschossen worden. Neben einem Gewehr habe er auch ein Messer bei sich gehabt.

Nach Informationen der "Jerusalem Post" gehörte der fünffache Vater den sogenannten "Murabitun" an. Diese "Garnisonssoldaten" haben es sich zur Aufgabe gemacht, Juden etwa durch Beschimpfungen am Besuch des Tempelbergs zu hindern. Trotz Verbots der israelischen Behörden tauchen die "Murabitun" immer wieder am Eingang zu dem heiligen Bezirk auf.