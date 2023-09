Aserbaidschan hat am Dienstagmorgen einen großangelegten Militäreinsatz gestartet, um die auf aserbaidschanischem Gebiet liegende, aber mehrheitlich von Armeniern bewohnte Konfliktregion Berg-Karabach zurückzuerobern. Das Militär in Baku begründete dies mit angeblichen Verstößen Armeniens gegen den geltenden Waffenstillstand. Die armenische Seite weist diese Vorwürfe als erfundenen Vorwand zurück.

Armeniens Regierungschef beruft nationalen Sicherheitsrat ein

Aserbaidschan habe einen "Einsatz mit Bodentruppen" mit dem Ziel losgetreten, die "ethnische Säuberung" gegen die armenische Bevölkerung in der Region zu betreiben, sagte der armenische Regierungschef Nikol Paschinjan in einer Fernsehansprache und berief dem Verteidigungsministerium zufolge den nationalen Sicherheitsrat ein. Zuvor hatte das aserbaidschanische Verteidigungsministerium in Baku verkündet, in der umstrittenen Region mit "Anti-Terror-Einsätzen" begonnen zu haben, aus mehreren Städten der Region wurde "intensiver Beschuss" gemeldet. Landkarte: Die Unruheregion Berg-Karabach liegt zwischen Armenien und Aserbaidschan – beide Länder sind miteinander verfeindet. Bildrechte: MDR/OpenStreetMap Contributors

EU-Außenbeauftragter Borrell: "Fordern ein sofortiges Ende"

Die Europäische Union verurteilte den aserbaidschanischen Militäreinsatz. "Wir fordern ein sofortiges Ende der Feindseligkeiten und rufen Aserbaidschan auf, die derzeitigen militärischen Aktivitäten einzustellen", teilte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell mit. Der Dialog zwischen Baku und den Karabach-Armeniern müsse dringend wieder aufgenommen werden. Um auf Verhandlungsergebnisse hinzuarbeiten, bedürfe es eines echten Engagements aller Seiten.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) forderte Aserbaidschan zum sofortigen Stopp seines militärischen Vorgehens auf. "Aserbaidschan muss den Beschuss sofort einstellen und an den Verhandlungstisch zurückkehren", erklärte Baerbock am Dienstag am Rande der UN-Vollversammlung in New York: "Die Zusage Bakus, von militärischen Maßnahmen abzusehen, wurde gebrochen."

Armenien fordert Maßnahmen von UN-Sicherheitsrat und Russland

Armenien forderte derweil den UN-Sicherheitsrat und Russland zu Maßnahmen zur Beendigung des Militäreinsatzes auf. Es seien "klare und eindeutige Schritte zur Beendigung der aserbaidschanischen Aggression" nötig, heißt es in einer von armenischen Medien verbreiteten Mitteilung des Außenministeriums in Eriwan. Russische Soldaten sind seit 2020 in der Region eingesetzt, um ein damals am Ende eines mehrtägigen Kriegs geschlossenes Waffenstillstandsabkommen zu überwachen.