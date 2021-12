Die USA haben damit einen Etappensieg errungen, denn das Gericht ließ ihren Berufungsantrag gegen ein Urteil vom Januar zu. Damals hatte eine Richterin entschieden, Assange dürfe nicht an die USA ausgeliefert werden, aus Sorge um seine Gesundheit und die zu erwartenden Haftbedingungen.



Assange sitzt wegen eines Verstoßes gegen Auflagen in England in Haft, nachdem er rund sieben Jahre in der britischen Botschaft Ecuadors verbracht hatte, um einer Auslieferung in die USA zu entgehen. Seine Verlobte Stella Moris kündigte umgehend Rechtsmittel an: "Wir werden diese Entscheidung zum frühestmöglichen Punkt anfechten", sagte sie. Die Entscheidung des High Courts sei "gefährlich und fehlgeleitet" und "schwere Rechtsbeugung".