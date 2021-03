Die EU beklagt, dass bislang zwar Millionen von Impfstoffdosen in den vergangenen Monaten vom Kontinent nach Großbritannien geliefert wurden, aber so gut wie nichts in die entgegengesetzte Richtung gegangen sei. Der Fortschritt der Impfkampagne in Großbritannien – mit knapp 29 Millionen erfolgten Erstimpfungen, das entspricht 54,4 Prozent der Bevölkerung – stützt diese Einschätzung auf den ersten Blick. Vor diesem Hintergrund ließe sich die von Hancock behauptete Vertragsklausel als Exportstopp durch die juristische Hintertür interpretieren.

Dennoch fürchtet Großbritannien einen expliziten Exportstopp für das Vakzin aus der EU und ist, um die eigene Impfkampagne nicht zu gefährden, offenbar an einer einvernehmlichen Lösung interessiert. Immerhin haben laut der britischen Regierung erst reichlich 2,5 Millionen Menschen auch die zweite Dosis bekommen. Das sind eine Million Menschen mit vollem Impfschutz weniger als in Deutschland. Exportbeschränkungen für Impfstoffe zu verhängen, wäre "ein schwerer Fehler", warnte Hancock die EU. "Ich glaube daran, dass freie Handelsnationen sich an das Vertragsrecht halten", sagte der Politiker von der konservativen Partei. Hancock betonte Gespräche mit der EU darüber seien "kooperativ, praxisorientiert und kollaborativ".

Zusätzlich unter Druck geriet Astrazeneca am Mittwoch durch Berichte über in Italien gelagerte Dosen des Impfstoffs. Es geht dabei um nicht weniger als 29 Millionen Dosen. 16 Millionen Dosen davon sollen laut einer Reaktion des Pharma-Unternehmens in den nächsten Wochen an die EU geliefert werden, man warte auf die Freigabe durch die Qualitätskontrolle. Die übrigen 13 Millionen Dosen sollten an die Initiative Covax gehen, die Impfstoff in ärmere Länder bringt. "Der Impfstoff wurde außerhalb der EU hergestellt und in das Agnani-Werk gebracht, um in Fläschchen abgefüllt zu werden", erklärte Astrazeneca.