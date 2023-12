Flucht und Migration EU verkündet Durchbruch bei Asylreform

Ein zentrales Element ist, dass ankommende Asylbewerber mit geringen Chancen schneller und direkt von der EU-Außengrenze abgeschoben werden sollen. Kommen sie aus einem Staat, dessen Bürger in der EU nur eine Asyl-Anerkennungsquote unter 20 Prozent haben, sollen sie dort festgehalten und ihr Anspruch auf Asyl binnen zwölf Wochen geprüft werden.

Die Linke-Abgeordnete Cornelia Ernst kritisierte: "Zukünftig werden Asylsuchende an der Grenze inhaftiert, auch bei Familien mit Kindern aller Altersstufen soll das möglich sein," um sie dann "direkt abzuschieben", was demnach auch in sogenannte sichere Drittstaaten erfolgen könne.