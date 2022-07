Öko-Label EU-Parlament: Erdgas und Atomkraft nachhaltig

Von grünen Investments über Hilfstechnologien bis zu Übergangsaktivitäten - in drei Klassen soll die EU-Taxonomie am Finanzmarkt Anreize schaffen, in nachhaltige Technologien zu investieren. Die Einstufung von Gas und Atomkraft ist besonders umstritten. Mit dem Votum im EU-Parlament wird ein Stopp der Pläne aber immer unwahrscheinlicher.